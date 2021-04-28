Son dakika haber | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Maurer ile görüştü
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Son dakika haber | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Maurer ile görüştü

Son dakika haber | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Maurer ile görüştü
Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre'de Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Peter Maurer'le bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre'de Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Peter Maurer'le bir araya geldi.

Çavuşoğlu, konuyla ilgili Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, "Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Peter Maurer'le görüştük. Dünyadaki insani krizleri değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya

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