Son dakika haber | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Maurer ile görüştü
Son dakika gündem haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre'de Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Peter Maurer'le bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre'de Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Peter Maurer'le bir araya geldi.
Çavuşoğlu, konuyla ilgili Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, "Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Peter Maurer'le görüştük. Dünyadaki insani krizleri değerlendirdik." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya