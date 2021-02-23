Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov ile görüştü
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Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov ile görüştü

23.02.2021 13:33 | Son Güncelleme: 23.02.2021 13:37

Son dakika haber: -Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşit Meredov'u karşılaması -Çavuşoğlu ve Meredov'un fotoğraf çektirmesi --Çavuşoğlu ve Meredov'un görüşmesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşit Meredov ile Dışişleri Bakanlığı'nda görüştü.

-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşit Meredov'u karşılaması

-Çavuşoğlu ve Meredov'un fotoğraf çektirmesi

--Çavuşoğlu ve Meredov'un görüşmesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşit Meredov ile Dışişleri Bakanlığı'nda görüştü.

Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov ile görüştü
Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov ile görüştü
Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov ile görüştü
Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov ile görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı

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