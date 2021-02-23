Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov ile görüştü

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Son dakika haber: -Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşit Meredov'u karşılaması -Çavuşoğlu ve Meredov'un fotoğraf çektirmesi --Çavuşoğlu ve Meredov'un görüşmesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşit Meredov ile Dışişleri Bakanlığı'nda görüştü.