Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov ile görüştü
23.02.2021 13:33 | Son Güncelleme: 23.02.2021 13:37
Son dakika haber: -Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşit Meredov'u karşılaması -Çavuşoğlu ve Meredov'un fotoğraf çektirmesi --Çavuşoğlu ve Meredov'un görüşmesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşit Meredov ile Dışişleri Bakanlığı'nda görüştü.
-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşit Meredov'u karşılaması
-Çavuşoğlu ve Meredov'un fotoğraf çektirmesi
--Çavuşoğlu ve Meredov'un görüşmesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşit Meredov ile Dışişleri Bakanlığı'nda görüştü.
Kaynak: Anadolu Ajansı