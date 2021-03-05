Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkmenistan'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Orta Asya ziyaretleri kapsamında ilk durağı Türkmenistan'a geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 5-10 Mart tarihlerinde gerçekleştireceği Orta Asya ziyaretleri kapsamında ilk durağı Türkmenistan'a geldi. Bakan Çavuşoğlu, Türkmenistan ziyareti kapsamında Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile bir araya gelecek. Bakan Çavuşoğlu ve Berdimuhamedov'ın görüşmelerde ikili ve bölgesel konuları ele alması bekleniyor.

Bakan Çavuşoğlu, Orta Asya ziyaretleri kapsamında Türkmenistan'ın ardından Özbekistan ve Kırgız Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek. - AŞKABAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı