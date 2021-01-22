Son dakika haber: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Türkiye-AB ilişkileri) Atılabilecek somut adımlar için bir yol haritası üzerinde çalışma konusunda mutabık kaldık."
22.01.2021 17:27 | Son Güncelleme: 22.01.2021 17:30
Edinilen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Türkiye-AB ilişkileri) Atılabilecek somut adımlar için bir yol haritası üzerinde çalışma konusunda mutabık kaldık.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Türkiye-AB ilişkileri) Atılabilecek somut adımlar için bir yol haritası üzerinde çalışma konusunda mutabık kaldık."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şerife Çetin