Son dakika haber: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Türkiye-AB ilişkileri) Atılabilecek somut adımlar için bir yol haritası üzerinde çalışma konusunda mutabık kaldık."
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Son dakika haber: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Türkiye-AB ilişkileri) Atılabilecek somut adımlar için bir yol haritası üzerinde çalışma konusunda mutabık kaldık."

22.01.2021 17:27 | Son Güncelleme: 22.01.2021 17:30
Son dakika haber: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Edinilen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Türkiye-AB ilişkileri) Atılabilecek somut adımlar için bir yol haritası üzerinde çalışma konusunda mutabık kaldık.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Türkiye-AB ilişkileri) Atılabilecek somut adımlar için bir yol haritası üzerinde çalışma konusunda mutabık kaldık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şerife Çetin

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