Son dakika haber: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Türkiye-AB ilişkileri) Atılabilecek somut adımlar için bir yol haritası üzerinde çalışma konusunda mutabık kaldık."

Edinilen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Türkiye-AB ilişkileri) Atılabilecek somut adımlar için bir yol haritası üzerinde çalışma konusunda mutabık kaldık.