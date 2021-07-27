Son dakika haber | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tunuslu mevkidaşı ile görüştü
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Son dakika haber | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tunuslu mevkidaşı ile görüştü

Son dakika haber | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tunuslu mevkidaşı ile görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika habere göre - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tunus Dışişleri Bakanı Othman Jerandi ile telefonda görüştü.

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tunus Dışişleri Bakanı Othman Jerandi ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tunus Dışişleri Bakanı Othman Jerandi'yle bir telefon görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, bugün (27 Temmuz) Tunus Dışişleri Bakanı Othman Jerandi'yle yaptığı telefon görüşmesinde, Tunus'un istikrarı ile huzuruna verdiğimiz önemi ve Tunus halkına olan desteğimizi vurgulamıştır" denildi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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