Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tacik mevkidaşı Muhriddin ile görüştü
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Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tacik mevkidaşı Muhriddin ile görüştü

16.03.2021 23:19 | Son Güncelleme: 16.03.2021 23:22
Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tacik mevkidaşı Muhriddin ile görüştü

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Tacik mevkidaşı Muhriddin ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya

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