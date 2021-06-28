Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Roma'da Suriye konulu toplantıya katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Roma'da Suriye konulu toplantıya katıldı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de mevcut durumun sürdürülemez olduğunun ve siyasi çözüm çabalarının canlandırılması gerektiğinin altını çizdiklerini belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de mevcut durumun sürdürülemez olduğunun ve siyasi çözüm çabalarının canlandırılması gerektiğinin altını çizdiklerini belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, İtalya'nın ABD ile ortaklaşa gerçekleştirdiği ve 80'i aşkın ülke ile uluslararası organizasyondan temsilcilerin hazır bulunduğu DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Bakanlar Toplantısı'nın ardından yine Roma Fuar Merkezi'nde yapılan Suriye konulu kısıtlı katılımlı bakanlar toplantısına katıldı.

Çavuşoğlu, bu toplantıya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kısıtlı katılımlı Suriye konulu Bakanlar Toplantısına katıldık. Mevcut durumun sürdürülemez olduğunun ve siyasi çözüm çabalarının canlandırılması gerektiğinin altını çizdik." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, başkent Roma'daki temaslarının ardından yarın G20 Dönem Başkanı İtalya'nın Matera kentinde düzenlenecek G20 Dışişleri Bakanları Toplantısına katılacak.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Roma'da Suriye konulu toplantıya katıldı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Roma'da Suriye konulu toplantıya katıldı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Roma'da Suriye konulu toplantıya katıldı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Roma'da Suriye konulu toplantıya katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Son dakika haber: Irak hükümeti, ABD'nin Haşdi Şabi'ye yönelik saldırısının 'egemenlik ihlali' olduğunu duyurdu
Son dakika haber: Irak hükümeti, ABD'nin Haşdi Şabi'ye yönelik saldırısının "egemenlik ihlali" olduğunu duyurdu
Irak hükümeti, ABD'nin Irak-Suriye sınırındaki Haşdi Şabi milislerine yönelik saldırısının Irak'ın egemenliğini ihlal ettiğini ve bunu...
Irak hükümeti, ABD'nin Irak-Suriye sınırındaki Haşdi Şabi milislerine yönelik saldırısının Irak'ın egemenliğini ihlal ettiğini ve bunu...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Vladimir Putin Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Acun Ilıcalı Şevval Şahin Şeyma Subaşı Kaan Yıldırım
Spor Ali Koç Metin Oktay Şenol Güneş Emre Kocadağ Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Roma'da Suriye konulu toplantıya katıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.06.2021 18:46:41. #1.13#

title