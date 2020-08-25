Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Paraguaylı mevkidaşı Palacios ile görüştü Bir son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Paraguay Dışişleri Bakanı Antonio Rivas Palacios ile video konferans yoluyla görüşme yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Paraguay Dışişleri Bakanı Antonio Rivas Palacios ile video konferans yoluyla görüşme yaptı. Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, mevkidaşı Palacios'la tarım, ticaret, turizm, kültür, bilim ve eğitim alanlarındaki iş birliği fırsatlarını ele aldıklarını belirterek, "Diplomasi Akademileri İşbirliği Mutabakat Muhtırası'nı imzaladık. İş birliğimizi her alanda ilerletmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı. Kaynak: AA