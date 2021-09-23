Son dakika haber | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan uluslararası topluma 'Afganistan ile angajmanı sürdürme' çağrısı - Haberler
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Son dakika haber | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan uluslararası topluma "Afganistan ile angajmanı sürdürme" çağrısı

AA / Betül Yürük - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan uluslararası topluma

Edinilen son dakika haberine göre NEW Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan konulu G20 Dışişleri Bakanları toplantısında, "Uluslararası toplum Afganistan'la angajmanını sürdürmeli." mesajı verdi.

NEW Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan konulu G20 Dışişleri Bakanları toplantısında, "Uluslararası toplum Afganistan'la angajmanını sürdürmeli." mesajı verdi.

G20 Dışişleri Bakanları, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurul Görüşmeleri çerçevesinde Afganistan'ı görüşmek üzere çevrim içi toplantıda bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, toplantı sonrası Twitter hesabından, "İnsani durum ve düzensiz göç başta olmak üzere güncel meseleler hakkında görüşlerimizi paylaştık. Uluslararası toplum Afganistan'la angajmanını sürdürmeli." açıklaması yaptı.

AA / Betül Yürük - Son Dakika Haberleri
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