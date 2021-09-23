NEW Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan konulu G20 Dışişleri Bakanları toplantısında, "Uluslararası toplum Afganistan'la angajmanını sürdürmeli." mesajı verdi.

G20 Dışişleri Bakanları, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurul Görüşmeleri çerçevesinde Afganistan'ı görüşmek üzere çevrim içi toplantıda bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, toplantı sonrası Twitter hesabından, "İnsani durum ve düzensiz göç başta olmak üzere güncel meseleler hakkında görüşlerimizi paylaştık. Uluslararası toplum Afganistan'la angajmanını sürdürmeli." açıklaması yaptı.