Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Cezayirli mevkidaşına yangınlarda ölenler için taziye telefonu
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Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Cezayirli mevkidaşına yangınlarda ölenler için taziye telefonu

Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Cezayirli mevkidaşına yangınlarda ölenler için taziye telefonu
Anadolu Ajansı / Gökhan Varan - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra'ya ülkede devam eden yangınlarda hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra'ya ülkede devam eden yangınlarda hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu, Cezayirli mevkidaşı Lamamra ile dün telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Çavuşoğlu, Lamamra'ya yangınlar sebebiyle geçmiş olsun dileklerini ileterek, hayatını kaybedenler için taziyelerini sundu.

Cezayir resmi ajansı APS'nin haberine göre, ülkedeki 17 eyalette 103 orman yangını kaydedildi.

Cezayir hükümeti, ülkedeki orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısının 25'i asker olmak üzere 42'ye yükseldiğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Varan

Son dakika haberleri! Cezayir'deki orman yangınlarında ölü sayısı 42'ye yükseldi
Son dakika haberleri! Cezayir'deki orman yangınlarında ölü sayısı 42'ye yükseldi
Son dakika haberi... Cezayir hükümeti, ülkedeki orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısının 25'i asker olmak üzere 42'ye yükseldiğini açıkladı.
Son dakika haberi... Cezayir hükümeti, ülkedeki orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısının 25'i asker olmak üzere 42'ye yükseldiğini açıkladı.
Cezayir Cumhurbaşkanlığı, ülkedeki orman yangınlarında sivillere yönelik kurtarma çalışmalarına katılan 25 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Cezayir Cumhurbaşkanlığı, ülkedeki orman yangınlarında sivillere yönelik kurtarma çalışmalarına katılan 25 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.
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