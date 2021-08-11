Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Cezayirli mevkidaşına yangınlarda ölenler için taziye telefonu

Edinilen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra'ya ülkede devam eden yangınlarda hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti.