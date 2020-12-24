Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan 24 Aralık Libya Milli Günü dolayısıyla kutlama mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 24 Aralık Libya Milli Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli Gününde kardeş Libya halkını gönülden kutluyorum. Birlik, beraberlik ve istikrarın temini için Libyalı kardeşlerimize her zaman destek olacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik