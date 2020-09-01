Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Meis Adası'nda anlaşmalardaki) Limiti aşan silahlandırmalar olursa...
Son dakika gündem haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Meis Adası'nda anlaşmalardaki) Limiti aşan silahlandırmalar olursa kaybeden Yunanistan olur"
01.09.2020 12:25 | Son Güncelleme: 01.09.2020 12:28
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Meis Adası'nda anlaşmalardaki) Limiti aşan silahlandırmalar olursa kaybeden Yunanistan olur"
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA