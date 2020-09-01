Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Meis Adası'nda anlaşmalardaki) Limiti aşan silahlandırmalar olursa... Son dakika gündem haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Meis Adası'nda anlaşmalardaki) Limiti aşan silahlandırmalar olursa kaybeden Yunanistan olur"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Meis Adası'nda anlaşmalardaki) Limiti aşan silahlandırmalar olursa kaybeden Yunanistan olur" Kaynak: AA