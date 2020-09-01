Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Meis Adası'nda anlaşmalardaki) Limiti aşan silahlandırmalar olursa...
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Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Meis Adası'nda anlaşmalardaki) Limiti aşan silahlandırmalar olursa...

Son dakika gündem haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Meis Adası'nda anlaşmalardaki) Limiti aşan silahlandırmalar olursa kaybeden Yunanistan olur"

Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:
01.09.2020 12:25 | Son Güncelleme: 01.09.2020 12:28

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Meis Adası'nda anlaşmalardaki) Limiti aşan silahlandırmalar olursa kaybeden Yunanistan olur"

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Kaynak: AA

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