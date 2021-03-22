Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libyalı mevkidaşı el-Menguş'u kutladı
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Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libyalı mevkidaşı el-Menguş'u kutladı

22.03.2021 16:09 | Son Güncelleme: 22.03.2021 16:14
Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libyalı mevkidaşı el-Menguş'u kutladı

Son dakika haber: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'nın ilk kadın dışişleri bakanı olan Necla el-Menguş'u telefonla arayarak tebrik etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'nın ilk kadın dışişleri bakanı olan Necla el-Menguş'u telefonla arayarak tebrik etti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve el-Menguş bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Çavuşoğlu, Libyalı mevkidaşını yeni görevi dolayısıyla kutladı.

Necla el-Menguş

Necla el-Menguş, Libya'nın ilk kadın dışişleri bakanı olmuştu. Libya'nın doğusundaki Bingazi Üniversitesi Hukuk Fakültesinde ceza hukuku alanında yüksek lisans yapan Menguş, "çatışma ve barış yönetimi" alanında ABD'deki George Mason Üniversitesinde doktorasını tamamladı.

Yaklaşık 15 yıllık iş tecrübesi bulunan Menguş, farklı uluslararası kuruluşlarda görev yaptı.

Menguş, 2012'den bu yana ABD'de yaşıyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şerife Çetin

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