Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı El-Meşri ile bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı El-Meşri ile bir araya geldi İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliği'nde Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ile bir araya geldi.