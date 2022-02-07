Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı El-Meşri ile bir araya geldi - Haberler
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Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı El-Meşri ile bir araya geldi

AA - Güncel
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Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı El-Meşri ile bir araya geldi İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliği'nde Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ile bir araya geldi.

İSTANBUL (AA) - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı El-Meşri ile bir araya geldi İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliği'nde Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ile bir araya geldi.

Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı El-Meşri ile bir araya geldi

Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı El-Meşri ile bir araya geldi

AA - Güncel

Dışişleri Bakanlığı, Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul, Libya, Güncel, Haber

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