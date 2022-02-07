Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı El-Meşri ile bir araya geldi
AA - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı El-Meşri ile bir araya geldi İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliği'nde Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ile bir araya geldi.
İSTANBUL (AA) - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı El-Meşri ile bir araya geldi İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliği'nde Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ile bir araya geldi.