Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Mişri ile görüştü
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Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Mişri ile görüştü

Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Mişri ile görüştü
Anadolu Ajansı / Gökhan Varan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve beraberindeki heyet, Libya Devlet Yüksek Konseyi (DYK) Başkanı Halid el-Mişri ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve beraberindeki heyet, Libya Devlet Yüksek Konseyi (DYK) Başkanı Halid el-Mişri ile görüştü.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından görüşmeye ilişkin "Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri'ye Libyalıların öncülüğü ve sahipliğindeki siyasi sürece desteğimizi vurguladık." mesajını paylaştı.

Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Mişri ile görüştü
Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Mişri ile görüştü
Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Mişri ile görüştü
Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Mişri ile görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Varan

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