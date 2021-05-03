Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya Başbakanı Dibeybe'yle görüştü
Son dakika gündem haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yle bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yle bir araya geldi.
Trablus'ta Dibeybe'yle gerçekleşen görüşmesini Twitter hesabından bir mesaj paylaşarak duyuran Çavuşoğlu, "Ülkemizin Milli Birlik Hükümetine desteğini vurguladık." ifadesini kullandı.
Çavuşoğlu, görüşmede aynı zamanda Yüksek Düzeyli Stratejik İş birliği Konseyi'ndeki konuların takibini ele aldıklarını belirterek, Türk şirketlerinin Libya'ya dönerek ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacağını kaydetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şerife Çetin