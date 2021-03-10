Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kırgızistan Başbakanı Maripov'la görüştü
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Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kırgızistan Başbakanı Maripov'la görüştü

10.03.2021 14:33 | Son Güncelleme: 10.03.2021 14:36
Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kırgızistan Başbakanı Maripov'la görüştü

Son dakika gündem haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Kırgızistan'da Başbakan Ulukbek Maripov'la bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Kırgızistan'da Başbakan Ulukbek Maripov'la bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, görüşmenin verimli geçtiğini kaydetti.

Karma Ekonomik Komisyonu ve İş Forumunu yakında düzenleyeceklerini bildiren Çavuşoğlu, iki ülkenin ticaret hacmi hedefinin 1 milyar dolar olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, Kırgızistan'daki Türk yatırımlarının 1 milyar dolara ulaştığına işaret ederek Maarif Vakfının da bölgedeki ilk okulunu Kırgızistan'da açacağını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şerife Çetin

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