Son dakika haber: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı Şeyh Al Sani ile görüştü

? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Katar'ın başkenti Doha'da Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Al Sani ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada 'Katar Dışişleri Bakanı kardeşim Şeyh Muhammed'le Stratejik Yüksek Komite 7. Toplantısı'nın hazırlıklarını yaptık. Savunma, ekonomi, eğitim, kültür ve sağlık dahil her alanda işbirliğimizi derinleştiriyoruz. Afganistan, Libya ve Suriye gibi bölgesel konuları da ele aldık' dedi.