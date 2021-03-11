Son dakika haber: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katar Emiri Al Sani tarafından kabul edildi
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Son dakika haber: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katar Emiri Al Sani tarafından kabul edildi

11.03.2021 13:09 | Son Güncelleme: 11.03.2021 13:16
Son dakika haber: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katar Emiri Al Sani tarafından kabul edildi

Son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Katar Emiri Al Sani ile görüştüklerini ifade ederek, Suriye'deki ihtilafın çözümü çabalarında Katar'ın rolünü memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

"Afganistan'da barışa giden yolda da Katar'la birlikte çalışacağız." ifadesini kullanan Çavuşoğlu, güçlü iş birliğinin bölgesel barışa da hizmet ettiğine dikkati çekti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye-Rusya-Katar Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı için Katar'da bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şerife Çetin

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