Son dakika haber | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşıyla görüştü
Gelen son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşı Luigi Di Maio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
11.09.2020 23:21 | Son Güncelleme: 11.09.2020 23:24
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşı Luigi Di Maio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Di Maio telefonda görüştü.
Görüşmede Doğu Akdeniz ve Libya konuları ele alındı.
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Kaynak: AA