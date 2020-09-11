Son dakika haber | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşıyla görüştü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşıyla görüştü

Gelen son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşı Luigi Di Maio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Son dakika haber | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşıyla görüştü
11.09.2020 23:21 | Son Güncelleme: 11.09.2020 23:24

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşı Luigi Di Maio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Di Maio telefonda görüştü.

Görüşmede Doğu Akdeniz ve Libya konuları ele alındı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Mansur Yavaş Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Erol Evgin Ferhat Göçer Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Jose Sosa Eddie Newton Lionel Messi Rıza Çalımbay Oghenekaro Etebo
Daha Fazla Eylül Fransa Ankara Antalya
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşıyla görüştü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.9.2020 23:24:38. #1.14#
title