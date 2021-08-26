Son dakika haber | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İngiltere, Finlandiya ve İran dışişleri bakanlarıyla görüştü
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Son dakika haber | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İngiltere, Finlandiya ve İran dışişleri bakanlarıyla görüştü

Son dakika haber | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İngiltere, Finlandiya ve İran dışişleri bakanlarıyla görüştü
Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiliz ve Finlandiyalı mevkidaşlarıyla Afganistan'daki son durumu ele alan birer görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiliz ve Finlandiyalı mevkidaşlarıyla Afganistan'daki son durumu ele alan birer görüşme gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre Çavuşoğlu'nun, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve Afganistan'daki son durum ele alındı.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile de telefon konuşması yapan Çavuşoğlu'nun bu görüşmesinde de Afganistan'daki son gelişmeler değerlendirildi.

Çavuşoğlu, İran'ın yeni Dışişleri Bakanı Hüseyin Emirabdullahiyan ile de görüşme gerçekleştirerek mevkidaşını yeni görevinden dolayı tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya

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ABD Dışişleri Bakanı: Taliban, 31 Ağustos'tan sonra Afganistan'dan ayrılmak isteyen ABD'lilere izin verecek
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'la telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'la telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'la Afganistan'daki son gelişmelere ilişkin telefon görüşmesi yaptı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'la Afganistan'daki son gelişmelere ilişkin telefon görüşmesi yaptı.
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Son dakika haber | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İngiltere, Finlandiya ve İran dışişleri bakanlarıyla görüştü - Haberler
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