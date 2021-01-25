Son dakika haber | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gine Körfezi'nde kaçırılan gemi mürettebatıyla ilgili olarak korsanların henüz hiç kimseyle temasa geçmediğini bildirdi.
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Son dakika haber | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gine Körfezi'nde kaçırılan gemi mürettebatıyla ilgili olarak korsanların henüz hiç kimseyle temasa geçmediğini bildirdi.

25.01.2021 13:51 | Son Güncelleme: 25.01.2021 13:51
Son dakika haber | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gine Körfezi'nde kaçırılan gemi mürettebatıyla ilgili olarak korsanların henüz hiç kimseyle temasa geçmediğini bildirdi.

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gine Körfezi'nde kaçırılan gemi mürettebatıyla ilgili olarak korsanların henüz hiç kimseyle temasa geçmediğini bildirdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gine Körfezi'nde kaçırılan gemi mürettebatıyla ilgili olarak korsanların henüz hiç kimseyle temasa geçmediğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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