Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gine-Bissau Büyükelçilik binasının açılış törenine katıldı
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Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gine-Bissau Büyükelçilik binasının açılış törenine katıldı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Katılımcılardan görüntü ve konuşmalar Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gine-Bissau Büyükelçilik binasının açılış törenine katıldı.

Katılımcılardan görüntü ve konuşmalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gine-Bissau Büyükelçilik binasının açılış törenine katıldı.

Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gine-Bissau Büyükelçilik binasının açılış törenine katıldı
Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gine-Bissau Büyükelçilik binasının açılış törenine katıldı
Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gine-Bissau Büyükelçilik binasının açılış törenine katıldı
Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gine-Bissau Büyükelçilik binasının açılış törenine katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gine-Bissau Büyükelçilik binasının açılış törenine katıldı - Haberler
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