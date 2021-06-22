Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gine-Bissau Büyükelçilik binasının açılış törenine katıldı
Son dakika haberler... Katılımcılardan görüntü ve konuşmalar Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gine-Bissau Büyükelçilik binasının açılış törenine katıldı.
Katılımcılardan görüntü ve konuşmalar
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gine-Bissau Büyükelçilik binasının açılış törenine katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı