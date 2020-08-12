Son dakika haber: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Finlandiyalı ve Estonyalı mevkidaşlarıyla Doğu Akdeniz'i görüştü
Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
12.08.2020 20:41 | Son Güncelleme: 12.08.2020 21:26
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Estonyalı ve Finlandiyalı mevkidaşlarıyla telefonla görüştü.
Çavuşoğlu'nun Reinsalu ve Haavisto ile görüşmelerinde Doğu Akdeniz konusu ele alındı.
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Kaynak: AA