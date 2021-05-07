Çavuşoğlu, İsrail'in Doğu Kudüs'te yasa dışı yerleşim yerleri açma yönündeki adımlarından vazgeçmesini istedi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Filistin Dışişleri Bakanı Riyad Al-Maliki'nin gelişi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad Al-Maliki ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Filistin Dışişleri Bakanı Riyad Al-Maliki'nin gelişi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad Al-Maliki ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve el-Maliki baş başa görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi. (1)
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsrail'in Doğu Kudüs'te yasa dışı yerleşim yerleri açma yönündeki adımlarından vazgeçmesini istedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı