Son dakika haber | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları için) AB'nin ara bulucuğuna... Son dakika güncel haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları için) AB'nin ara bulucuğuna destek veririz, yeter ki dürüst bir ara bulucu olsun"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları için) AB'nin ara bulucuğuna destek veririz, yeter ki dürüst bir ara bulucu olsun" Kaynak: AA