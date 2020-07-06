Son dakika haber | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları için) AB'nin ara bulucuğuna...
Son dakika güncel haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları için) AB'nin ara bulucuğuna destek veririz, yeter ki dürüst bir ara bulucu olsun"
06.07.2020 16:39 | Son Güncelleme: 06.07.2020 17:03
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları için) AB'nin ara bulucuğuna destek veririz, yeter ki dürüst bir ara bulucu olsun"
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Kaynak: AA