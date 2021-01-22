Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Cumhurbaşkanımız, AB Konseyi ve Komisyonu Başkanı'nı Türkiye'ye davet etti.

Gelen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Cumhurbaşkanımız, AB Konseyi ve Komisyonu Başkanı'nı Türkiye'ye davet etti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Cumhurbaşkanımız, AB Konseyi ve Komisyonu Başkanı'nı Türkiye'ye davet etti. Onlar daveti kabul etti. Tarihi belirliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şerife Çetin