Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Cumhurbaşkanımız, AB Konseyi ve Komisyonu Başkanı'nı Türkiye'ye davet etti.
22.01.2021 17:21 | Son Güncelleme: 22.01.2021 17:24
Gelen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Cumhurbaşkanımız, AB Konseyi ve Komisyonu Başkanı'nı Türkiye'ye davet etti.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Cumhurbaşkanımız, AB Konseyi ve Komisyonu Başkanı'nı Türkiye'ye davet etti. Onlar daveti kabul etti. Tarihi belirliyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şerife Çetin