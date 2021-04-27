Son dakika haber: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cenevre'de Crans Montana Forumu Kurucusu Carteron ile görüştü
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Son dakika haber: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cenevre'de Crans Montana Forumu Kurucusu Carteron ile görüştü

Son dakika haber: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cenevre'de Crans Montana Forumu Kurucusu Carteron ile görüştü
Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre'nin Cenevre kentinde Crans Montana Forumu (CMF) Kurucusu ve Onursal Başkanı Büyükelçi Jean-Paul Carteron ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre'nin Cenevre kentinde Crans Montana Forumu (CMF) Kurucusu ve Onursal Başkanı Büyükelçi Jean-Paul Carteron ile bir araya geldi.

5+BM gayriresmi Kıbrıs konferansında garantör ülkelerden Türkiye'yi temsil etmek üzere Cenevre'ye giden Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Carteron ile görüştüğünü duyurdu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Carteron ile görüşmesinde CMF ve Antalya Diplomasi Forumu arasında yapılabilecek iş birliğini ve Kıbrıs'a ilişkin gelişmeleri ele aldıklarını kaydetti.

Çavuşoğlu, Büyükelçi Carteron'u 18 Haziran'da düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu'na da davet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan

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