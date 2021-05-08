Son dakika haber: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çadlı mevkidaşı Zeyn'i yeni görevi dolayısıyla kutladı
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Son dakika haber: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çadlı mevkidaşı Zeyn'i yeni görevi dolayısıyla kutladı

Son dakika haber: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çadlı mevkidaşı Zeyn'i yeni görevi dolayısıyla kutladı
Anadolu Ajansı / Gökhan Varan - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çad Dışişleri Bakanı Şerif Muhammed Zeyn'i telefonla arayarak tebrik etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çad Dışişleri Bakanı Şerif Muhammed Zeyn'i telefonla arayarak tebrik etti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Zeyn telefonda görüştü.

Çavuşoğlu, görüşmede Çadlı mevkidaşını yeni görevi dolayısıyla kutlayarak Çad ile dayanışma içinde olduklarını ve geçiş döneminin suhuletle ilerlemesi dileğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno'nun ülkenin kuzeyinde Çad'da Değişim ve Uyum Cephesine (FACT) karşı düzenlenen operasyonda 19 Nisan'da öldürülmesinin ardından Itno'nun 37 yaşındaki oğlu, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Korgeneral Muhammed İdris Debi, 20 Nisan'da Askeri Geçiş Konseyi'nin başına getirilmişti.

İktidarı ele geçiren Konsey, görev süresinin 18 ay olduğunu açıklamış, parlamento ve hükümeti feshetmişti. Konsey 27 Nisan'da eski Başbakan Pahimi Padacke Albert'i geçiş dönemi başbakanı olarak atamıştı.

Muhalif sendikalar ve sivil toplum kuruluşları, öldürülen Cumhurbaşkanı Itno'nun oğlunun iktidara gelişini "anayasal darbe" olarak nitelendirmiş, sivil ve demokratik geçiş çağrısı yapmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Varan

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