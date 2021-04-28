Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres'le görüştü
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Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres'le görüştü

Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres'le görüştü
Anadolu Ajansı / Şerife Çetin - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'le görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'le görüştü.

Görüşmeyi, Twitter hesabından paylaştığı mesajla duyuran Çavuşoğlu, "Gayriresmi 5+BM toplantısına ev sahipliği yapan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le görüştük. Kıbrıs'ta çözüm, iki tarafın uluslararası eşit statüsüne ve egemen eşitliğine dayanmalı." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, tüm bölge için barış ve istikrarın ancak Ada'daki iki devletin iş birliğiyle mümkün olabileceğinin altını çizdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şerife Çetin

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