Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Belgrad'da Bayraklı Camisi'ni ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belgrad'da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) restore edeceği Bayraklı Camisi'ne ziyarette bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belgrad'da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) restore edeceği Bayraklı Camisi'ne ziyarette bulundu.

Twitter hesabından paylaşım yapan Çavuşoğlu, Sırbistan Başbakan Yardımcısı, Kültür ve Enformasyon Bakanı Maja Gojkoviç ile Belgrad'da TİKA'nın restore edeceği Osmanlı döneminden kalma tarihi Bayraklı Camisi'ni ziyaret ettiğini duyurdu.

Çavuşoğlu, paylaşımında "Ortak kültürel mirasımızın korunması için birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan