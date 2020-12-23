Son dakika haber: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bangladeşli mevkidaşı ile bir araya geldi

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Bangladeş'in başkenti Dakka'da Dışişleri Bakanı A.K. Abdul Momen ile bir araya geldi.