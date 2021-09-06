Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bahreyn ve Özbekistan dışişleri bakanlarıyla telefonda görüştü

Son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid Al-Zayani ve Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.