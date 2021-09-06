Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bahreyn ve Özbekistan dışişleri bakanlarıyla telefonda görüştü
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Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bahreyn ve Özbekistan dışişleri bakanlarıyla telefonda görüştü

Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bahreyn ve Özbekistan dışişleri bakanlarıyla telefonda görüştü
Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid Al-Zayani ve Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid Al-Zayani ve Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre Çavuşoğlu, Bahreynli mevkidaşı Zayani ile "ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri" ele aldı.

Bakan Çavuşoğlu, Özbek mevkidaşı Kamilov ile ise Afganistan konusunu görüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz

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