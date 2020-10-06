- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycan'da

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycan'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çalışma ziyareti kapsamında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycan'da

BAKÜ - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çalışma ziyareti kapsamında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'a geldi. Çavuşoğlu ziyaretine ilişkin açıklamasında "Can Azerbaycan'daki kardeşlerimize devletimizin ve milletimizin desteğini ve dayanışmasını göstermek için Bakü'deyiz" ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Ramiz Hasanov ve Türkiye Bakü Büyükelçisi Erkan Ozoral tarafından Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda karşılandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek ve mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile görüşecek. Çavuşoğlu, temasları kapsamında Dağlık Karabağ'daki son durum ile güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı