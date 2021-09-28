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Son dakika haber | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası Başkanı Wenzel'i kabul etti

AA / Behlül Çetinkaya - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası Başkanı Wenzel'i kabul etti

Edinilen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası Başkanı Rolf Wenzel'i kabul etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası Başkanı Rolf Wenzel'i kabul etti.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kurucu üyesi olduğumuz Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası Başkanı Rolf Wenzel'i ağırladık, Türkiye'deki projelere katkılarını ele aldık." ifadelerini kullandı.

AA / Behlül Çetinkaya - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haber | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası Başkanı Wenzel'i kabul etti - Haberler
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