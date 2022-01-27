Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'na Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ile Özel Temsilcisi Rubinyan'ın da katılacağını açıkladı.
AA - Güncel
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Son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'na Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ile Özel Temsilcisi Rubinyan'ın da katılacağını açıkladı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'na Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ile Özel Temsilcisi Rubinyan'ın da katılacağını açıkladı.
AA - Güncel