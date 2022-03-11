Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ADF marjında ikili görüşmelerini sürdürdü - Haberler

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Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ADF marjında ikili görüşmelerini sürdürdü

AA - Hatice Özdemir Tosun - Politika
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Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ADF marjında ikili görüşmelerini sürdürdü

Son dakika politika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, AB Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, AB Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi ile görüştü.

Çavuşoğlu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongresi'nde gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) ilk gününde ikili görüşmelerini sürdürdü.

Bakan Çavuşoğlu, Vlah, Haavisto ve Varhelyi ile bir araya geldi. Görüşmelerde gündemdeki konular ele alındı.

AA / Hatice Özdemir Tosun - Politika

Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği, Finlandiya, Oliver, Politika, Haberler

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