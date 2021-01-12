Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Ticaret Bakanı Ross ile telefonda görüştü
12.01.2021 22:49 | Son Güncelleme: 12.01.2021 22:52
Son dakika gündem haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Ross'un görüşmesinde, ikili ekonomik ilişkiler ele alındı.
Telefon görüşmesi karşı tarafın talebi üzerine gerçekleşti.
Çavuşoğlu, gün içinde ayrıca Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic-Radman'la telefonda görüştü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci