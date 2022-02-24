Son dakika haber | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'la yaptığı görüşmede Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne yönelik desteği sürdüreceklerini vurguladı - Haberler
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Son dakika haber | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'la yaptığı görüşmede Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne yönelik desteği sürdüreceklerini vurguladı

AA, Behlül Çetinkaya - Güncel
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Son dakika haber | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'la yaptığı görüşmede Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne yönelik desteği sürdüreceklerini vurguladı

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'la yaptığı görüşmede Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne yönelik desteği sürdüreceklerini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'la yaptığı görüşmede Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne yönelik desteği sürdüreceklerini vurguladı

AA / Behlül Çetinkaya - Güncel

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