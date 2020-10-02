Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile telefonda görüştü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile telefonda görüştü

02.10.2020 20:39 | Son Güncelleme: 02.10.2020 20:42
Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile telefonda görüştü

Son dakika gündem haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Borrell telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmeye ilişkin detay paylaşılmadı.

Çavuşoğlu, gün içerisinde Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics ile de telefon görüşmesi yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Angela Merkel Fahrettin Koca Emmanuel Macron Abdulhekin Ayhan
Magazin Ezgi Mola Ebru Şallı Halil Sezai Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Ryan Babel Eddie Newton Ali Palabıyık Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Kız Ekim Avrupa Rangers
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile telefonda görüştü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.10.2020 20:42:32. #1.15#
title