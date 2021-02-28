Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "28 Şubat demokrasimize yapılmış açık bir darbeydi"
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Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "28 Şubat demokrasimize yapılmış açık bir darbeydi"

28.02.2021 14:29 | Son Güncelleme: 28.02.2021 14:32
Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Edinilen son dakika gelişmesine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 28 Şubat sürecinin Türkiye'nin demokrasisine yapılmış açık bir darbe olduğunu belirterek, milletin iradesine karşı yapılan tüm darbelerin yenilgiye mahkum olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 28 Şubat sürecinin Türkiye'nin demokrasisine yapılmış açık bir darbe olduğunu belirterek, milletin iradesine karşı yapılan tüm darbelerin yenilgiye mahkum olduğunu bildirdi.

Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "28 Şubat demokrasimize yapılmış açık bir darbeydi. Milletin iradesine karşı yapılan tüm darbeler yenilgiye mahkumdur. Yaşasın Demokrasi!" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci

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