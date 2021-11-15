Son dakika haber! Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Uluslararası Bakanlar Konferansı'na katılacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Uluslararası Bakanlar Konferansı'na katılacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haber! Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Uluslararası Bakanlar Konferansı'na katılacak

Son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Brüksel'de gerçekleştirilecek Uluslararası Bakanlar Konferansı'na çevrim içi yöntemle katılacak.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Brüksel'de gerçekleştirilecek Uluslararası Bakanlar Konferansı'na çevrim içi yöntemle katılacak.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, 16 Kasım tarihinde Brüksel'de gerçekleştirilecek olan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) konulu Uluslararası Bakanlar Konferansı'na çevrim içi yöntemle katılacak. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
title