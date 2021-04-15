Son dakika haber: Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Litvanyalı bürokratla görüşecek
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Son dakika haber: Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Litvanyalı bürokratla görüşecek

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haber: Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Litvanyalı bürokratla görüşecek

Son dakika gelişmesine göre DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Litvanya Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Arnoldas Pranckevicius ile çevrim içi toplantıda görüşecek.

DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Litvanya Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Arnoldas Pranckevicius ile çevrim içi toplantıda görüşecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kaymakcı ve Pranckevicius arasındaki Türkiye-Litvanya siyasi istişarelerinin bugün çevrim içi olarak gerçekleştirileceği belirtilerek, "İstişarelerde dost ve müttefik Litvanya ile ikili ilişkilerimiz her yönüyle ele alınacak; başta NATO çerçevesindeki dayanışmamız ve AB üyelik sürecimiz olmak üzere güncel bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacaktır" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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