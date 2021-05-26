Son dakika haber... Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'ın başkanlıklarında yarın Ankara'da siyasi...
Son dakika gündem haberine göre Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'ın başkanlıklarında yarın Ankara'da siyasi istişareler gerçekleştirilecek.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'ın başkanlıklarında yarın Ankara'da siyasi istişareler gerçekleştirilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya