Son dakika haber! Dışarı çıkıp sele kapılmaktan eşinin uyarısıyla kurtuldu

Son dakika yaşam haberi... Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketi sonrasında 2 yakınını kaybeden bir vatandaş, kendisinin de dışarı çıkıp sele kapılmaktan eşinin uyarıyla kurtulduğunu söyledi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketi sonrasında 2 yakınını kaybeden bir vatandaş, kendisinin de dışarı çıkıp sele kapılmaktan eşinin uyarıyla kurtulduğunu söyledi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketi sonrasında ilçede bir çok ev kullanılamaz hale geldi. Selden zarar gören binalardan birinde yaşayan İsmet Gür, felakette 2 yakınını kaybetti. Kendisinin de sel sırasında dışarıya çıkmak üzere olduğunu anlatan Gür, eşinin uyarısıyla sele kapılmaktan kurtulduğunu anlattı. Gür'ün yaşadığı binada bulunan 2 daire tamamen kullanılamaz hale geldi. Kapıları kırarak içeriye dolan sel, ev eşyalarının tamamına zarar verdi.

"Dışarıya çıkamadığımız için hiçbir şeyden haber alamadık"

Olayın olduğu gün evinin balkonunda oturduğunu ve dışarıya çıkmak üzere olduğunu söyleyen İsmet Gür, "Eşim balkondan olayı görünce 'Dışarıya çıkma, sel geliyor' dedi. Evimizin sağ tarafında lise var, şöyle bir baktım, lisenin bahçesinden doğru odunlar, ev eşyası, dükkan eşyası, görebildiğimiz her şey selin önünde kapımızın önüne kadar geldi. O günden sonra 2 gün içeride kaldık. Evimizde az, çok yiyecek, içecek vardı. Binanın arka tarafında 3 tane arabanın selle birlikte gittiğini gördük. Tabii ondan sonrasında dışarıya çıkamadığımız için hiçbir şeyden haber alamadık" dedi.

"Tomruklar, ağaçlar binalara vurdukça bazı binaları yerinden oynattı"

Felaketin üçüncü gününde binanın önünden suyun çekildiğini ve dışarıya çıktıklarını söyleyen Gür, "Çevremizdeki yardım getirenlerden yardımımızı aldık. Etraf çok acı vericiydi. Tam esnafların olduğu yer tamamen kontrolden çıkmıştı. O tarafı şu ana kadar hiç göremedim. Şu anda da gitmek istedim, memurlar yasak dediler. Kendi binamın önü, giriş kat aşağı yukarı 1 metreye yakın su aldı. Giriş katta bir tarafta öğrenciler vardı, bir tarafın da esas sahibi köydeydi, burada yoktu. Selin kuvvetiyle kapılar kırıldı, sel içeriye doldu, eşyalar kullanılamaz hale geldi. Selin gücü hiçbir şeyle tarif edilemez. Her şeyi alı götürüyor. 12 metre boyunda tomruklar, ağaçlar binalara vurdukça bazı binaları yerinden oynattı. Arka tarafımızdaki binalara çok hasar verdi" diye konuştu.

Selde ablasının kızını ve damadını kaybettiklerini dile getiren Gür, "Benim için hepsi yakın. Çevremdeki insanların hepsine ben akraba gözüyle, kardeş gözüyle bakıyorum. Daha sonra ablamın kızının cansız bedeni bulundu, ama damadı hala bulunamadı" şeklinde konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı