Son dakika haber: Direkteki lambayı değiştirmek isterken düşüp öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Direkteki lambayı değiştirmek isterken düşüp öldü

Son dakika haber: Direkteki lambayı değiştirmek isterken düşüp öldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Samsun'da direkteki lambayı değiştirmek isterken düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Samsun'da direkteki lambayı değiştirmek isterken düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Alaçam ilçesinin Bahşioymağı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çıktığı direkteki lambayı değiştirmek isteyen Zühtü Sezgin (57) düşerek ağır yaralandı. Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan Zühtü Sezgin'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yürekleri ağza getirdiler! Sürücü adayının kullandığı araç ters döndü
Yürekleri ağza getirdiler! Sürücü adayının kullandığı araç ters döndü
Viyadüğe çıkan Down sendromlu çocuk yürekleri ağza getirdi! Olay anı kamerada
Viyadüğe çıkan Down sendromlu çocuk yürekleri ağza getirdi! Olay anı kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Sezen Aksu Düm Tek Tek Şeyma Subaşı
Spor Arda Turan Şenol Güneş Aykut Kocaman Abdullah Avcı Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber: Direkteki lambayı değiştirmek isterken düşüp öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 12:13:25. #1.15#

title