Son dakika haber: Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti
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Son dakika haber: Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti

Son dakika haber: Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Tekirdağ'da direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tekirdağ'da direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, Malkara ilçesine bağlı İbrice Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinden otomobiliyle Malkara'ya yola çıkan Ahmet Tunus (55), birkaç dakika sonra otomobiliyle seyir halindeyken rahatsızlık geçirdi.

Elektrik direğine çarpan otomobilde kalp krizi geçirdiği belirlenen Tunus, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İbrice Mahallesi Muhtarı Erol Dağ, "Mahalle sakinimiz Ahmet Tunus'u kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. İyi bir insandı. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" şeklinde konuştu.

Ahmet Tunus'un yaklaşık 9 yıl önce anjiyo tedavisi geçirdiği öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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