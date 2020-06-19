Son dakika haber... Dilovası'nda yağmur su baskınlara neden oldu (5)
Bir son dakika haberine göre ANKARA İSTİKAMETİNDE ULAŞIM TEK ŞERİTTEN SAĞLANIYORSularla kaplanan D-100 Karayolu Dilovası mevkisinde, Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten açıldı.
19.06.2020 15:35 | Son Güncelleme: 19.06.2020 16:10
ANKARA İSTİKAMETİNDE ULAŞIM TEK ŞERİTTEN SAĞLANIYOR
Sularla kaplanan D-100 Karayolu Dilovası mevkisinde, Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten açıldı. Ulaşıma kapalı olan İstanbul istikametinde suların içinde kalan bir cip ise iş makinesi yardımıyla çıkarıldı. Ekipler, bölgede çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: DHA