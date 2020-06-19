Son dakika haber... Dilovası'nda yağmur su baskınlara neden oldu (5) Bir son dakika haberine göre ANKARA İSTİKAMETİNDE ULAŞIM TEK ŞERİTTEN SAĞLANIYORSularla kaplanan D-100 Karayolu Dilovası mevkisinde, Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten açıldı.

ANKARA İSTİKAMETİNDE ULAŞIM TEK ŞERİTTEN SAĞLANIYOR Sularla kaplanan D-100 Karayolu Dilovası mevkisinde, Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten açıldı. Ulaşıma kapalı olan İstanbul istikametinde suların içinde kalan bir cip ise iş makinesi yardımıyla çıkarıldı. Ekipler, bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA