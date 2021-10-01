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Son dakika haber | Didim Polisi telefonunu kaybeden İngiliz'e sosyal medyadan ulaştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber | Didim Polisi telefonunu kaybeden İngiliz'e sosyal medyadan ulaştı

Son dakika haberler... Aydın'ın Didim ilçesinde ikamet eden İngiliz vatandaş kaybolan cep telefonunu, polisin sosyal medya üzerinde yaptığı etkileşim sayesinde buldu.

DİDİM, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Didim ilçesinde ikamet eden İngiliz vatandaş kaybolan cep telefonunu, polisin sosyal medya üzerinde yaptığı etkileşim sayesinde buldu. Emniyet güçlerinden telefonunu alan İngiliz Louis Doney Molloy polis teşkilatına teşekkür etti.

Edinilen bilgiye göre, Didim Efeler Mahallesi'nde ikamet eden ve yerleşik olarak ilçede yaşayan Louis Doney Molloy adlı İngiliz cep telefonunu düşürdü. Telefonu bulan duyarlı vatandaş ise telefonu Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Altınkum Şehit Fethi Sekin Polis Merkez Amirliğine getirerek teslim etti. Didim polisi, telefonun bir İngiliz'e ait olduğunu tespit etmesinin ardından ilçede yaşayan İngiliz uyruklu vatandaşların kurduğu sosyal medya gruplarında paylaşım yaparak telefonun sahibini aradı. Gruplarda paylaşılan etkileşim sayesinde telefonun gerçek sahibi olan Louis Doney Molloy Altınkum Şehit Fethi Sekin Polis Merkez Amirliğine gelerek telefonunu teslim aldı. İngiliz vatandaşı duyduğu Molloy olaydan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Didim polis teşkilatına duyarlılığından dolayı teşekkür etti. - AYDIN

Son dakika haber | Didim Polisi telefonunu kaybeden İngiliz'e sosyal medyadan ulaştı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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