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Son dakika... Didim'de trafik kazası: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika... Didim'de trafik kazası: 1 ölü

Son dakika gelişmesine göre Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Çamlık Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan M.E.S. yönetimindeki 48 TK 586 plakalı otomobil ile Tolga Tiryaki (41) idaresindeki 45 PS 785 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Tiryaki, kullandığı otomobilin ön camından fırlayarak aracın üzerine düşüp ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak ambulansla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Tiryaki hayatını kaybetti. Diğer otomobil sürücüsü M.E.S. ise gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere Altınkum Polis Merkezi'ne götürüldü.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

(Hüseyin Çalışkan/İHA)

Son dakika... Didim'de trafik kazası: 1 ölü

Son dakika... Didim'de trafik kazası: 1 ölü

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